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Премьер Венгрии заявил, что Евросоюз изолировал сам себя
Он отметил, что Венгрия не находится в изоляции, несмотря на то, что она единственная не поддержала заявление саммита ЕС по Украине.

Премьер Венгрии заявил, что Евросоюз изолировал сам себя. Об этом сообщает Life.

Виктор Орбан отметил, что Венгрия не находится в изоляции, несмотря на то, что она единственная не поддержала заявление саммита ЕС по Украине. По его словам, изолирован сам Евросоюз, который отдалился от США, Китая и России.

Венгерский премьер также раскритиковал страны ЕС, назвав их неудачниками на переговорах с крупными игроками. Он отметил, что европейские лидеры смогут присутствовать на переговорах по Украине лишь в роли наблюдателей.