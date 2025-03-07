Подоляк: украинские власти не будут извиняться за перепалку в Белом доме

По мнению советника главы офиса президента Украины, Зеленский был прав в общении с Трампом.

Украинские власти не будут извиняться перед США за перепалку в Белом доме. Об этом пишет РБК со ссылкой на советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка.

«[Зеленский] был абсолютно прав и по форме, и по содержанию, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую мысль: без оказания давления на Россию ничего сделано не будет», — сказал он.

Подоляк также отказался признавать, что Зеленского унизили во время встречи в Вашингтоне. Он назвал разговор «очень эмоциональной дискуссией между политическими лидерами» и увидел пользу в таком общении.