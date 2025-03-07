Объявлен призовой фонд XII Югорского лыжного марафона

Объявлен призовой фонд XII Югорского лыжного марафона. В этом году он составит 2,5 млн рублей. Участников гонки первого дня, занявших с 1 по 10 место, ждут 1,67 млн рублей. Во второй день на призовые выделят 830 тысяч рублей. Призовой фонд предоставляет ВТБ — соорганизатор XII Югорского лыжного марафона.

Победители дистанции на 50 км свободным стилем среди мужчин и женщин получат по 400 тысяч рублей, за второе место — 200 тысяч, за третье — 100 тысяч рублей. Лидеры гонки классического стиля на 50 км будут награждены призами в 150 тысяч, 100 тысяч и 50 тысяч рублей в соответствии с их позицией в рейтинге. Лыжники любого стиля, занявшие с 4 по 10 строчку на финише, получат от 25 тысяч до 5 тысяч рублей. На дистанции в 25 км среди мужчин и женщин обладатели золота будут награждены суммами в 25 тысяч рублей, серебряные медали принесут владельцам 15 тысяч, а бронза — 10 тысяч рублей.

«Стремление к победе встроено в ДНК каждого спортсмена. В этом году мы увеличили общий призовой фонд и рассчитываем, что Югорский лыжный марафон зарядит участников яркими впечатлениями и драйвом. Гонка уже стала одним из самых долгожданных спортивных соревнований года. Для участия в ней возможен любой уровень подготовки, главное здесь — спортивный азарт и любовь к лыжам. Для каждого участника у нас подготовлены разные дистанции, а самые смелые смогут проявить себя в борьбе за первое место и 400 тысяч рублей призовыми», — отметил старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 г. правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры, а с 2024 г. и банком ВТБ, который продолжил многолетнюю традицию банка «Открытие» по организации марафона.

В разные годы победителями гонки становились олимпийские чемпионы Александр Легков, Евгений Дементьев, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Татьяна Сорина. В нем принимали участие такие титулованные спортсмены, как единственный в истории двукратный обладатель звания «Короля лыж» норвежец Петтер Нортуг, члены красной группы сборных России по лыжным гонкам и биатлону Алексей Червоткин, Евгений Белов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Никита Поршнев, Светлана Слепцова, Карим Халили и др.