На пяти улицах Рязани нашли нарушения на контейнерных площадках
5 марта в Рязани прошли рейды по контролю за содержанием контейнерных площадок, по некоторым адресам были найдены нарушения.
На пяти улицах Рязани нашли нарушения на контейнерных площадках. Об этом сообщает Госжилинспекция Рязанской области.
5 марта в Рязани прошли рейды по контролю за содержанием контейнерных площадок. Нарушения нашли по адресам:
- дом № на улице Шевченко:
- дом № 66 на улице Мусоргского;
- дом № 74/76 на улице Дзержинского;
- дом № 67 на улице Стройкова;
- дом № 48 на улице 3-й Мопровский проезд.
Нарушения связаны с несвоевременным вывозом КГО, складированием на КП и прилегающей территории строительных и древесных отходов, повреждения КП, отсутствие отсеков для КГО.