На пяти улицах Рязани нашли нарушения на контейнерных площадках

5 марта в Рязани прошли рейды по контролю за содержанием контейнерных площадок, по некоторым адресам были найдены нарушения.

На пяти улицах Рязани нашли нарушения на контейнерных площадках. Об этом сообщает Госжилинспекция Рязанской области.

5 марта в Рязани прошли рейды по контролю за содержанием контейнерных площадок. Нарушения нашли по адресам:

дом № на улице Шевченко:

дом № 66 на улице Мусоргского;

дом № 74/76 на улице Дзержинского;

дом № 67 на улице Стройкова;

дом № 48 на улице 3-й Мопровский проезд.

Нарушения связаны с несвоевременным вывозом КГО, складированием на КП и прилегающей территории строительных и древесных отходов, повреждения КП, отсутствие отсеков для КГО.