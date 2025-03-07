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На пяти улицах Рязани нашли нарушения на контейнерных площадках
5 марта в Рязани прошли рейды по контролю за содержанием контейнерных площадок, по некоторым адресам были найдены нарушения.

На пяти улицах Рязани нашли нарушения на контейнерных площадках. Об этом сообщает Госжилинспекция Рязанской области.

5 марта в Рязани прошли рейды по контролю за содержанием контейнерных площадок. Нарушения нашли по адресам:

  • дом № на улице Шевченко:
  • дом № 66 на улице Мусоргского;
  • дом № 74/76 на улице Дзержинского;
  • дом № 67 на улице Стройкова;
  • дом № 48 на улице 3-й Мопровский проезд.

Нарушения связаны с несвоевременным вывозом КГО, складированием на КП и прилегающей территории строительных и древесных отходов, повреждения КП, отсутствие отсеков для КГО.