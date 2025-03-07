На нескольких улицах в Рязани заделали ямы
Рязанцы жаловались на выбоины по улице Героев Десантников и на проезде Яблочкова.
На нескольких улицах в Рязани заделали ямы литой асфальтобетонной смесью. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщили в Муниципальном центре управления города.
Рязанцы жаловались на выбоины по улице Героев Десантников и на проезде Яблочкова.
В ночь на пятницу, 7 марта, городские службы провели ямочный ремонт дорог.
Кроме того, в соцсетях рязанцы жаловались на состояние дороги на улице Островского. Работы запланированы на следующую неделю.
Фото: Telegram-канал Муниципального центра управления города Рязани