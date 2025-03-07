На нескольких улицах в Рязани заделали ямы

Рязанцы жаловались на выбоины по улице Героев Десантников и на проезде Яблочкова.

На нескольких улицах в Рязани заделали ямы литой асфальтобетонной смесью. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщили в Муниципальном центре управления города.

Рязанцы жаловались на выбоины по улице Героев Десантников и на проезде Яблочкова.

В ночь на пятницу, 7 марта, городские службы провели ямочный ремонт дорог.

Кроме того, в соцсетях рязанцы жаловались на состояние дороги на улице Островского. Работы запланированы на следующую неделю.

Фото: Telegram-канал Муниципального центра управления города Рязани