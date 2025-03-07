Мировая торговля кофе достигла минимума из-за роста цен на зерно
Торговцы и обжарщики были вынуждены пойти на такие меры на фоне 70-процентного подорожания фьючерсов на арабику на бирже ICE.
Мировая торговля кофе достигла минимума из-за роста цен на зерно. Об этом пишет Reuters.
Торговцы и обжарщики были вынуждены пойти на такие меры на фоне 70-процентного подорожания фьючерсов на арабику на бирже ICE.
Доступность зерна снизилась из-за сокращения производства в важных регионах выращивания, особенно в Бразилии, являющейся ведущим производителем.
По словам одного из брокеров по продаже кофе, большинство не спешит приобретать запасы зерен, а берут лишь те объемы, которые смогут реализовать в обозримом периоде.