МГК «Световые Технологии» показали высокий результат на турнире на «Фабрике процессов»

В Рязани на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов» продолжается региональный турнир. В этом году соревнования проходят в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Рационализаторские навыки на турнире 2025 года продемонстрировали представители МГК «Световые Технологии». Предприятие внедряет «бережливые» инструменты с 2021 года и в текущем году получило статус «модельного».

МГК «Световые Технологии» не первый раз участвует в тренинге на «Фабрике процессов». Компания организовывала внутрикорпоративный турнир по «Фабрике» между своими подразделениями. Рабочие уверены ― непрерывный поиск улучшений и командный дух принесет им победу и в этот раз.

По итогам трех смен «Фабрики процессов» команда «Световых Технологий» показала согласованную работу и смогла добиться хорошего результата ― 17 готовых изделий без брака.

Напомним, региональный турнир на «Фабрике процессов» проводится в Рязанской области с 2022 года. Его цель ― развитие бережливого мышления и навыков командообразования, обмен опытом между представителями рязанских компаний, популяризация мер поддержки федпроекта «Производительность труда». Организатором турнира является Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса.