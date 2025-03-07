Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 8-9 марта

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Во дворце молодежи пройдет спектакль «Кристалл времени», в театре драмы — премьерные показы спектакля «Плутни Скапена» по пьесе Жана-Батиста Мольера, а в музыкальном театре покажут праздничную постановку «Все мы театралки!».

На сцене филармонии выступит заслуженный артист России Гоша Куценко с авторской программой «Слова под Музыку», во дворце спорта «Олимпийский» пройдет концерт группы КняZz «Ангел и Демон». В художественном музее имени Ивана Пожалостина пройдет концерт, посвященный международному женскому дню, а в камерном зале филармонии выступит пианист и композитор Андрей Синецкий вместе с струнным ансамблем «Доминанта». В клубе Deep пройдет концерт музыканта Zoloto «Перевоплотиться».

В автоспортивном комплексе «Атрон» состоится чемпионат по дрифту ZDT RACING DRIFT, а в рязанском цирке стартует новое шоу «Итальянский цирк: слоны и тигры».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».