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Губернатор Павел Малков поздравил рязанских женщин с 8 марта
Мероприятие состоялось в Рязанской областной филармонии в пятницу, 7 марта.

Павел Малков поздравил рязанок с 8 марта на концерте, посвященном Международному женскому дню. Мероприятие состоялось в Рязанской областной филармонии в пятницу, 7 марта.

Губернатор Рязанской области назвал предпраздничный день очень волнительным, особенно для мужчин, которые готовятся радовать своих женщин и не «ударить в грязь лицом».

«Вы прекрасны абсолютно во всем: в профессии, творчестве, воспитании детей, создании уюта дома. Вы прекрасны сами по себе, во всем нас всегда вдохновляете. Наши мамы, бабушки, жены, сестры, дочери вызывают самые теплые и добрые чувства», — рассказал Малков.

Также он выразил благодарность женщинам, мужчины которых служат в зоне проведения специальной военной операции. Малков выделил труд рязанок, которые помогают бойцам в госпиталях, организациях социальной защиты, занимаются волонтерской деятельностью.

«В Год защитника отечества и 80-летия Великой Победы особое внимание женщинам фронтового поколения. Спасибо вам огромное за все, что вы сделали во время войны и в послевоенное время. Именно у вас мы учимся быть достойными гражданами нашей замечательной страны», — отметил губернатор.

Малков поблагодарил женщин за развитие региона и воспитание молодого поколения.

Также губернатор наградил за вклад в развитие региона рязанок, среди которых директор филармонии Елена Шаповская, член Спасского районного Совета женщин Анна Рязанцева, директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Маскаева.

После церемонии награждения состоялась концертная программа. Выступления подготовили рязанские солисты и творческие коллективы.