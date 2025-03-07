Главврачу рязанской больницы внесли представление за нарушения

Представление внесла прокуратура.

В Путятинском районе главврачу больницы внесли представление за нарушения. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что в одном из фельдшерско-акушерских пунктов района допущены нарушения при ведении медицинской документации.

Прокурор внес представление главному врачу больницы, возбудил в отношении заведующей фельдшерско-акушерского пункта дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ.

Медучреждение начало устранять нарушения.