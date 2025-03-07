ГАИ выпустила предупреждение для рязанцев
Там напомнили, что в пятницу, 7 марта, в регионе местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
ГАИ выпустила предупреждение для рязанцев. Его опубликовали в соцсетях ведомства.
Там напомнили, что в пятницу, 7 марта, в регионе местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
Водителей и пешеходов призвали быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.