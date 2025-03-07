ГАИ выпустила предупреждение для рязанцев

Там напомнили, что в пятницу, 7 марта, в регионе местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

ГАИ выпустила предупреждение для рязанцев. Его опубликовали в соцсетях ведомства.

Там напомнили, что в пятницу, 7 марта, в регионе местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Водителей и пешеходов призвали быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.