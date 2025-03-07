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Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
По данным синоптиков, в ближайший час, с сохранением утром и днем 7 марта на территории Рязанской области ожидается усиление западного ветра. Порывы могут достигать 12-17 м/с.

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Оно опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в ближайший час, с сохранением утром и днем 7 марта на территории Рязанской области ожидается усиление западного ветра. Порывы могут достигать 12-17 м/с.

Жителей региона просят быть предельно осторожными.