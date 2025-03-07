18-летнего рязанца осудят за убийство родственника

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ в отношении злоумышленника завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

18-летнего рязанца осудят за убийство родственника. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что в августе 2024 года молодой человек заранее спланировал нападение на своего дядю. Между мужчинами были конфликтные отношения из-за злоупотребления старшим спиртным. Обвиняемый несколько раз ударил жертву молотком по голове, туловищу и конечностям. Потерпевший скончался, а нападавший скрылся.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ в отношении молодого рязанца завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.