Жителя Рязанской области осудили за незаконное хранение пороха

Кадомский районный суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 15 тысяч рублей.

60-летнего жителя Ермишинского района осудили за незаконное хранение пороха. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в четверг, 6 марта.

Отмечается, что осужденный нашел две банки охотничьего бездымного пороха и принес домой, чтобы использовать в личных целях. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъято взрывчатое вещество весом 632 грамма.

Кадомский районный суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 15 тысяч рублей.