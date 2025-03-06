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В Рыбновском районе задержали студента за организацию нарколаборатории
Всего из незаконного оборота изъято 8 килограммов 454 грамма «синтетики».

Сотрудники УНК совместно с коллегами из УФСБ во взаимодействии с ГУНК МВД России в Рыбновском районе пресекли незаконное производство партий синтетического наркотика мефедрон для нелегального интернет-магазина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Запрещенную деятельность развернули на территории садового товарищества около села Юркино. Правоохранители задержали 24-летний студента одного из рязанских вузов.

В его дачном доме изъяли 5 килограммов 644 грамма готового мефедрона, 20 полимерных и 16 стеклянных емкостей с жидкостями и остатками вещества, а также многочисленное оборудование.

Согласно результатам исследования, в изъятых жидкостях также содержался мефедрон общей массой сухого остатка более 2,8 килограмма. Всего из незаконного оборота изъято 8 килограммов 454 грамма «синтетики».

По предварительной информации, молодой человек ранее работал закладчиком и через некоторое время получил предложение стать создателем нарколаборатории. Согласившись, злоумышленник приобрел дачу в Рыбновском районе и наладил в ней полный цикл синтеза мефедрона. Оборудование и прекурсоры для наркопроизводства он получал через тайники. Сбывать продукцию мужчина намеревался также через закладки на территории региона.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Фигуранта заключили под стражу.