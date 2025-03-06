В Рязанской области запустят услугу бесплатного проезда к месту реабилитации

Право на бесплатный проезд имеют сопровождающие и дети-инвалиды в возрасте от 4 до 17 лет включительно, проживающие на территории региона, которым впервые установлена категория «ребенок-инвалид» и определена нуждаемость в услугах по комплексной реабилитации и абилитации.

В Рязанской области запустят услугу бесплатного проезда к месту реабилитации и абилитации. Об этом сообщает прокуратура по региону.

Право на бесплатный проезд имеют сопровождающий и дети-инвалиды в возрасте от 4 до 17 лет включительно, проживающие на территории Рязанской области, которым впервые установлена категория «ребенок-инвалид» и определена нуждаемость в услугах по комплексной реабилитации и абилитации.