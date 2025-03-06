В Рязанской области увеличат число камер системы «Безопасный город»

На данный момент в регионе установлено около 2 тысяч камер. До конца года количество камер по всей области увеличат до трех тысяч.

В Рязанской области увеличат число камер системы «Безопасный город». Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Малков отметил, что умные камеры следят за городской обстановкой, помогают находить преступников и предотвращать правонарушения. Он подчеркнул, что искусственный интеллект учится замечать оружие в руках или оставленные подозрительные предметы.

По его словам, в январе благодаря системе «Безопасный город» раскрыли 16 преступлений. На данный момент в регионе установлено около 2 тысяч камер. До конца года количество камер по всей области увеличат до трех тысяч.