В Рязанской области усилят авиапатрулирование из-за раннего пожароопасного сезона
Причиной стала аномально теплая зима с малым снежным покровом.
В Рязанской области усилят авиапатрулирование из-за раннего пожароопасного сезона. Об этом сообщает Рослесхоз.
В связи с аномальными погодными условиями в ЦФО особое внимание будет направлено на авиационную подготовку субъектов. В восьми регионах усилят авиапатрулирование: Московской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ярославской, Смоленской и Тверской областях.
Причиной стала аномально теплая зима с малым снежным покровом.