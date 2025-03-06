В Рязанской области усилят авиапатрулирование из-за раннего пожароопасного сезона

Причиной стала аномально теплая зима с малым снежным покровом.

В Рязанской области усилят авиапатрулирование из-за раннего пожароопасного сезона. Об этом сообщает Рослесхоз.

В связи с аномальными погодными условиями в ЦФО особое внимание будет направлено на авиационную подготовку субъектов. В восьми регионах усилят авиапатрулирование: Московской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ярославской, Смоленской и Тверской областях.

Причиной стала аномально теплая зима с малым снежным покровом.