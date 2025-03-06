В Рязанской области приставы нашли ребенка, похищенного из Финляндии

Приставы получили заявление о похищении ребенка, поступившее от гражданина Финляндской Республики

В Рязанской области приставы нашли ребенка, похищенного из Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Рязанские приставы получили запрос от департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ. В запросе прикрепили заявление о похищении ребенка, поступившее от гражданина Финляндской Республики. Отмечается, что мальчика якобы похитила мать. Предположительно, они находились в Рязанской области.

Четырехлетнего мальчика просили разыскать и вернуть в Финляндию.

Ребенка и его мать нашли. С женщины взяли объяснение, а также разъяснили возможность добровольного возвращения и мирного урегулирования ситуации между родителями.

Приставы передали данные о местонахождении мальчика передали в Минпросвещения.