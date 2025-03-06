В Рязанской области осудят 16-летнего подростка, по вине которого погиб человек

По данным следствия, пьяный 16-летний подросток сел за руль автомобиля и, превышая разрешенную скорость движения, сбил мужчину 1977 года рождения.

В Рязанской области осудят 16-летнего подростка, по вине которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошел в апреле 2024 года в Сараевском районе. По данным следствия, пьяный 16-летний подросток сел за руль автомобиля и, превышая разрешенную скорость движения, сбил мужчину 1977 года рождения.

Пешеход от полученных травм скончался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, после ДТП подросток скрылся с места.