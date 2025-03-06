В Рязанской области осудили мужчину за хранение наркотиков

Рязанский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В Рязанской области осудили мужчину за хранение наркотиков. Об этом в четверг, 6 марта, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что в октябре 2024 года осужденный на участке открытой местности нашел кусты конопли, собрал его части и высушил. После он хранил наркотик дома для личного потребления.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъято 700 граммов наркотика.

Рязанский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. При вынесении приговора учитывали, что 33-летний местный житель содержит ребенка.