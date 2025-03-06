В Рязанской области 20 тысяч гектаров занимают поврежденные и погибшие леса

Основными причинами гибели лесов являются болезни деревьев, пожары, насекомые, антропогенные и климатические факторы.

В Рязанской области 20 тысяч гектаров занимают поврежденные и погибшие леса. Об этом сообщила директор филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса по Рязанской области» Галина Кононова в эфире «Вести-Рязань».

Она отметила, что основными причинами гибели лесов являются болезни деревьев, пожары, насекомые, антропогенные и климатические факторы.

Также Кононова рассказала, что в ЦПКиО Рязани в 2025 году, согласно исследованиям, кладок шелкопряда мало, многие из них повреждены мышами и насекомыми.

Ранее специалисты оценили восстановление лесов в Рязанском регионе на «тройку». Отмечается, что в 2024 году на 88,5% снизилась доля площади списания погибших лесных культур к площади созданных.