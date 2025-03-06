В рязанской больнице № 11 за год прооперировали почти восемь тысяч человек
В больницу за год обратилось 489 тысяч человек.
За 2024 год в стационаре Городской клинической больницы № 11 прооперировано почти восемь тысяч пациентов. Об этом в четверг, 6 марта, сообщила пресс-служба регионального минздрава в соцсетях.
Помимо этого, за год выполнено 2,3 миллиона лабораторных, 20 тысяч бактериологических и 6,8 тысяч прижизненных патологоанатомических исследований.
В травматологический пункт больницы за 2024 год поступило более 25 тысяч человек.
Всего в медучреждение обратилось 489 тысяч рязанцев. Домой к пациентам врачи горбольницы приезжали 38 тысяч раз.