В Рязани выставили на продажу раритетный «Ситроен»
Первый серийный переднеприводной автомобиль Citroen Traction Avant 1950 года выпуска продают за 2,5 миллиона рублей.
В Рязани выставили на продажу раритетный Citroen. Объявление появилось в сервисе Avito.
Первый серийный переднеприводной автомобиль Citroen Traction Avant 1950 года выпуска продают за 2,5 миллиона рублей.
Продавец сообщает, что авто в оригинальном состоянии с пробегом в 50 тыс км. Отмечается, что машину сняли с казахстанского учета.