В Рязани выставили на продажу раритетный «Ситроен»

Первый серийный переднеприводной автомобиль Citroen Traction Avant 1950 года выпуска продают за 2,5 миллиона рублей.

В Рязани выставили на продажу раритетный Citroen. Объявление появилось в сервисе Avito.

Первый серийный переднеприводной автомобиль Citroen Traction Avant 1950 года выпуска продают за 2,5 миллиона рублей.

Продавец сообщает, что авто в оригинальном состоянии с пробегом в 50 тыс км. Отмечается, что машину сняли с казахстанского учета.