В Рязани таксист обокрал пассажира

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани таксист обокрал пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского линейного отдела МВД.

К полицейским обратилась местная жительница. Она сообщила, что потеряла кошелек с банковской картой, с которой начали списывать деньги.

Выяснилось, что выходя из такси женщина выронила на дорогу кошелек, в котором находилась банковская карта и записка с указанием пин-кода. Таксист, завершив заказ, увидел его на асфальте и забрал себе. После мужчина приехал на железнодорожный вокзал станции Рязань-1 и снял с карты 9700 рублей. Кошелек мужчина выбросил в одну из урн.

Таксиста разыскали. Им оказался ранее не судимый 42-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело.