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В Рязани около ДС «Олимпийский» появится большая пристройка
Около дворца «Олимпийский» идет строительство нового помещения, где обустроят спортзалы для детей и подростков.

В Рязани около дворца «Олимпийский» идет строительство нового помещения, где обустроят спортзалы для детей и подростков. Об этом в эфире «Вести-Рязань» сообщил президент Федерации хоккея региона, директор ХК «Рязань-ВДВ» Олег Смирнов.

Он отметил, что в регионе не хватает площадок для занятий спортом. Ранее губернатор Павел Малков сообщил, в Касимове и Скопине построят ледовые арены.

По его словам, в регионе активно разрабатываются планы для развития детского спорта. С начала 2025 года в Рязани набрали 80 мальчиков в группу юных хоккеистов.

Смирнов отметил, что на данный момент в «Олимпийском» хоккеем занимаются 400 детей, фигурным катанием — 250. Ледовые виды спорта он назвал полезными для подрастающего поколения.

Также напомнил, что Рязань несколько лет занимает лидирующее место в стране по количеству команд любительского хоккея.

«У нас 50 команд, 1100 человек официально участвуют в турнирах. Впереди нас в стране только Москва и Московская область», — заявил Смирнов.

Ранее сообщалось, что молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» проведет домашнюю серию игр.