В Рязани мигрантам вручили повестки

Двоих доставили в военкоматы. Шестеро захотели пойти служить по контракту.

В Рязани мигрантам вручили повестки. Об этом сообщает ИД «Пресса».

На 5-й оптовой базе, других торговых и строительных площадках провели рейды. Сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону вместе с работниками военного комиссариата Рязанской области проверили 35 человек.

Двоих доставили в военкоматы. Шестеро захотели пойти служить по контракту.

Всего за время рейдов на воинский учет поставили более 1000 мигрантов. Более 500 иностранных граждан заключили контракты на прохождение службы в ВС РФ.