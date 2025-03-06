В Рязани массово отключили горячую воду и отопление

Отопления и воды не будет до 17:00

В Рязани массового отключили горячую воду и отопление. Соответствующую информацию разместила пресс-служба МУП «РМПТС».

С 9:00 до 17:00 отключат подачу горячей воды в связи с проведением ремонтных работ по адресу:

улица Советской Армии, дома №№ 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4.

В зону отключения попал детский сад № 125.

С 9:40 до 16:00 приостановят подачу горячей воды в связи с ремонтом трубопровода в районе домов №№ 2, 4 по улице Советской Армии. Отключение затронет дома:

улица Советской Армии, дома 2, 2 корпус 1, 4, 4 корпус 1, 6, 6 корпус 1, 8, 10, 12, 14/9, детский сад № 4.

С 9:00 до 15:00 отключили отопление в связи с проведением ремонтных работ на трубопроводе в районе дома № 19 по улице Юбилейной. Отключение затронет следующие дома:

улица Крупской, дома №№ 2/14, 4;

улица Юбилейная, дома №№ 15, 16, 16 корпус 1, 17, 18, 19.

В зону отключения попали детский сад № 106, школа № 55.