В Рязани бригада скорой спасла мужчину с резким скачком давления

Инцидент произошел утром 4 марта.

В Рязани бригада скорой спасла мужчину с резким скачком давления. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Инцидент произошел утром 4 марта. Дочь мужчины рассказала, что накануне вечером ему стало плохо.

«Вечером ранее здорового мужчины спонтанно повысилось артериальное давление до 180/100, появилась резкая слабость, ломота в конечностях. Давление сбили гипотензивной таблеткой. По утру состояние резко ухудшилось: появился холодный липкий пот, слабость усилилась», — отметила она.

Рязанцу вызвали скорую.

«Оперативно приехала 14 бригада, на адресе работали Крылова Е.С. и Севрюков А.В., про водителя не знаю. Оперативная диагностика, сбор анамнеза, лечение. Вск по существу, ничего лишнего. Настоящие профессионалы своего дела. Большое спасибо, что в службе скорой помощи есть такие люди», — заключила женщина.