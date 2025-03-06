В России зафиксировали масштабный сбой работы сайтов МВД
Сайты МВД перестали открываться, сбой наблюдается в работе как федерального сайта ведомства, так и региональных главков.
В России зафиксировали масштабный сбой работы сайтов МВД. Об этом в четверг, 6 марта,
Как указано в публикации, сайты МВД перестали открываться, сбой наблюдается в работе как федерального сайта ведомства, так и региональных главков.
Отмечается, что он не доступен ни с мобильных устройств, ни с компьютеров. При этом не открывается также и сайт Госавтоинспекции.
С чем связан сбой, пока не известно, говорится в публикации.