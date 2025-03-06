В России ввели скидку 50% для детей на проезд в поездах дальнего следования

Льгота будет распространяться на пассажиров в возрасте 10-18 лет.

В России ввели скидку 50% для детей на проезд в поездах дальнего следования. Об этом пишет «Ura.ru» со ссылкой на постановление правительства РФ.

Льгота будет распространяться на пассажиров в возрасте 10-18 лет.

Ею можно воспользоваться на рейсах внутреннего сообщения всех категорий, за исключением скоростных поездов. Купить билеты со скидкой можно на плацкартные, общие и вагоны второго и третьего классов.