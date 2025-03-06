В Окском заповеднике рассказали, где зимуют рязанские журавли

Рязанские журавли зимуют в Турции, Израиле, Египте, Йемене, Эфиопии и один журавль — в Венгрии.

В Окском заповеднике рассказали, где зимуют рязанские журавли. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Рязанские журавли зимуют в Турции, Израиле, Египте, Йемене, Эфиопии и один журавль — в Венгрии.

Отмечается, что журавли из Окского заповедника, зимующие в Турции, занимают две локации на расстоянии в 200 км. Одна локация расположена в лагунах Средиземного моря в районе Аданы, здесь птицы кормятся арахисом. Вторая — в горной долине около города Кайсери к юго-востоку от Анкары, где журавли кормятся на полях пшеницей и кукурузой.