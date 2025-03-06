В Минсельхозе России заявили, что страна полностью обеспечена живыми цветами

Отмечается, что цветы выращивают в РФ, а также импортируют из дружественных стран.

В Минсельхозе России заявили, что страна полностью обеспечена живыми цветами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что цветы выращивают в РФ, а также импортируют из дружественных стран.

Основное производство находится в регионах Центрального федерального округа — 35% от общероссийских показателей.

Московская и Калужская области, Удмуртия, Мордовия и Краснодарский край стали лидерами по производству цветов.