В Минсельхозе России заявили, что страна полностью обеспечена живыми цветами
Отмечается, что цветы выращивают в РФ, а также импортируют из дружественных стран.
В Минсельхозе России заявили, что страна полностью обеспечена живыми цветами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что цветы выращивают в РФ, а также импортируют из дружественных стран.
Основное производство находится в регионах Центрального федерального округа — 35% от общероссийских показателей.
Московская и Калужская области, Удмуртия, Мордовия и Краснодарский край стали лидерами по производству цветов.