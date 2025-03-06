В Минобороны раскрыли потери ВСУ в Курской области
Украина за сутки потеряла более 170 военнослужащих. Кроме того, уничтожены танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронемашины, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, миномет, инженерная машина разграждения, а также четыре пункта управления БПЛА.
В Минобороны раскрыли потери ВСУ в Курской области. Соответствующая информация размещена в соцсетях министерства 6 марта.
Как указано в публикации, Украина за сутки потеряла более 170 военнослужащих.
Кроме того, уничтожены танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронемашины, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, миномет, инженерная машина разграждения, а также четыре пункта управления БПЛА.