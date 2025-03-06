Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
Птн, 07
Сбт, 08
ЦБ USD 89.79 0.55 06/03
ЦБ EUR 95.7 1.8 06/03
Нал. USD 91.50 / 90.80 06/03 09:55
Нал. EUR 97.10 / 98.80 06/03 09:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
5 466
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
16 491
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
15 618
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
21 075
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили выделить специальную парковку для такси возле домов
По мнению депутата Дмитрия Гусева, вопрос размещения транспорта во дворах должен контролироваться на городском уровне.

В Госдуме предложили выделить специальную парковку для такси возле домов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя думского комитета по контролю Дмитрия Гусева.

По его мнению, вопрос размещения транспорта во дворах должен контролироваться на городском уровне. Среди возможных решений депутат указал организацию отдельных зон для перевозчиков.

Он отметил, что таксисты часто оставляют машины возле домов, что создает трудности для жильцов.

«Проблема не столько в такси, сколько в том, что дворы, построенные в 70-х, 80-х и 90-х годах, не были рассчитаны на такую нагрузку. Особенно, если в семье есть несколько автомобилей», — заключил Гусев.