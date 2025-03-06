В Госдуме предложили выделить специальную парковку для такси возле домов

По мнению депутата Дмитрия Гусева, вопрос размещения транспорта во дворах должен контролироваться на городском уровне.

В Госдуме предложили выделить специальную парковку для такси возле домов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя думского комитета по контролю Дмитрия Гусева.

По его мнению, вопрос размещения транспорта во дворах должен контролироваться на городском уровне. Среди возможных решений депутат указал организацию отдельных зон для перевозчиков.

Он отметил, что таксисты часто оставляют машины возле домов, что создает трудности для жильцов.

«Проблема не столько в такси, сколько в том, что дворы, построенные в 70-х, 80-х и 90-х годах, не были рассчитаны на такую нагрузку. Особенно, если в семье есть несколько автомобилей», — заключил Гусев.