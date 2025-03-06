ТАСС: более 10 солдат ВСУ сдались в плен у Суджи Курской области
Украинских военнослужащих захватили в плен морские пехотинцы группировки «Север»
Более 10 украинских солдат сдались в плен у Суджи Курской области. Об этом в четверг, 6 марта,
Как указано в публикации, украинских военнослужащих захватили в плен морские пехотинцы группировки «Север».
"[Они] смогли существенно продвинуться в лесном массиве на юге Суджанского района и захватили в плен свыше десятка боевиков [ВСУ]", — заявил собеседник агентства.