ТАСС: более 10 солдат ВСУ сдались в плен у Суджи Курской области

Украинских военнослужащих захватили в плен морские пехотинцы группировки «Север»

Более 10 украинских солдат сдались в плен у Суджи Курской области. Об этом в четверг, 6 марта, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых российских структурах.

Как указано в публикации, украинских военнослужащих захватили в плен морские пехотинцы группировки «Север».

"[Они] смогли существенно продвинуться в лесном массиве на юге Суджанского района и захватили в плен свыше десятка боевиков [ВСУ]", — заявил собеседник агентства.