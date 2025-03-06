Стала известна причина остановки троллейбусов на Московском шоссе
Транспорт приостановили из-за замены дельтоизолятора. Ремонт занял 20 минут.
Рязанская мэрия прокомментировала РЗН. Инфо остановку троллейбусов на остановке «Таможня».
По информации пресс-службы горадминистрации, движение троллейбусов приостановили из-за замены дельтоизолятора. Ремонт занял 20 минут.
«В 9.18 контактная сеть восстановлена, напряжение дали, троллейбусы поехали», — написали в ведомстве.
Напомним, утром, 5 марта, в соцсетях сообщили, что на Московском шоссе встали троллейбусы.