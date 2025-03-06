Скончалась преподаватель филиала рязанского педагогического колледжа

Преподаватель русского языка и литературы, ветеран труда Валентина Гусынина скончалась 5 марта на 73-м году жизни.

Скончалась преподаватель филиала рязанского педагогического колледжа Валентина Гусынина. Об этом сообщили представили колледжа в соцсетях.

Преподаватель русского языка и литературы, ветеран труда Валентина Гусынина скончалась 5 марта на 73-м году жизни. Она работала в филиале рязанского педагогического колледжа в Касимове. Женщина занималась обучением и воспитанием студентов 51 год.

Прощание с Валентиной Гусыниной состоится 7 марта в 11:00 в Никольском храме.