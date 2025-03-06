Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
Птн, 07
Сбт, 08
ЦБ USD 89.79 0.55 06/03
ЦБ EUR 95.7 1.8 06/03
Нал. USD 91.50 / 90.80 06/03 09:55
Нал. EUR 97.10 / 98.80 06/03 09:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
5 466
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
16 491
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
15 618
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
21 074
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанская прокуратура начала проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими
Авария произошла ночью 6 марта в Ряжском районе. На дороге Р-22 «Каспий» столкнулись «Тойота Камри» и фура «Скания».

Рязанская прокуратура начала проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Авария произошла ночью 6 марта в Ряжском районе. На дороге Р-22 «Каспий» столкнулись «Тойота Камри» и фура «Скания». Отмечается, что видимость во время движения осложнялась из-за дождя.

Глава областного ведомства Дмитрий Коданев поручил провести процессуальную проверку по факту происшествия.