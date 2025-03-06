Рязанская прокуратура начала проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими
Авария произошла ночью 6 марта в Ряжском районе. На дороге Р-22 «Каспий» столкнулись «Тойота Камри» и фура «Скания».
Рязанская прокуратура начала проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.
Авария произошла ночью 6 марта в Ряжском районе. На дороге Р-22 «Каспий» столкнулись «Тойота Камри» и фура «Скания». Отмечается, что видимость во время движения осложнялась из-за дождя.
Глава областного ведомства Дмитрий Коданев поручил провести процессуальную проверку по факту происшествия.