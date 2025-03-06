Рязанская область присоединится к Всероссийской акции «Библионочь-2025»

В этом году мероприятие состоится 26 апреля и будет приурочено к Году защитника Отечества и 80-летию Победы.

Рязанская область присоединится к Всероссийской акции «Библионочь-2025». О ней рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

В этом году мероприятие состоится 26 апреля и будет приурочено к Году защитника Отечества и 80-летию Победы.

Тема этого года — «Свои герои», а сама акция будет важной площадкой для сохранения исторической памяти и даст возможность каждому участнику внести свой вклад в чествование героев нашей страны.

В программе кроме лекций, экскурсий, встреч с писателями и мастер-классов запланированы тематические мероприятия.