Рязанцы возмутились состоянием городского общественного транспорта

Жалоба касалась троллейбуса № 5.

Рязанцы возмутились состоянием городского общественного транспорта. Об этом в четверг, 6 марта, сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

Жалоба касалась троллейбуса № 5.

«Испытала стыд и ужас одновременно. И сразу же возник вопрос: почему на этом полуразвалившемся и грязном транспорте стоимость услуг такая же, как и на новых троллейбусах и автобусах??? Вместо окна — кусок железяки. Потолок как-будто в коптильне. Когда уже этот позор уберут с дорог города?», — негодует пассажирка.