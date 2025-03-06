Рязанцы пожаловались на «грязное месиво» вместо тротуара на улице Чкалова

«Грязь, лужи, ямы — выбраться сухим и чистым отсюда нереально. Каждый день я и сотни других жителей вынуждены месить грязь или выходить на дорогу, рискуя попасть под колеса», — написал автор.