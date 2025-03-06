Рязанцы нашли «пиратский корабль» на озере Черное в Мещере

Информация об этом появилась в группе «Поехали посмотрим» «ВКонтакте». Отмечается, что арт-объект обнаружили мотоциклисты. Создатели «корабля» обозначили его пиратской символикой и атрибутами. «Дикие места вокруг и отсутствие подъездных путей удивляют появлением строения», — написано в посте.