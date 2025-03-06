Рязанцу выписали штраф почти в полмиллиона из-за заросших участков

Специалисты проверили документы юрлица АО «ГУОВ» на соблюдение требований земельного законодательства. Они установили, что 12 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 6360,8 га в Шиловском районе заросли сорняками и кустарниками.

Рязанцу выписали штраф почти на полмиллиона из-за заросших участков. Об этом в четверг, 6 марта, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

15 октября 2024 года специалисты проверили документы юрлица АО «ГУОВ» на соблюдение требований земельного законодательства. Они установили, что 12 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 6360,8 га в Шиловском районе заросли сорняками и кустарниками.

Юрлицо признали виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 8.7 и частью 2 статьи 8.8. Ему выписали штраф в размере 450 тысяч рублей.

Кроме того, 15 октября 2024 года АО «ГУОВ» выдали предписание об устранении нарушений.