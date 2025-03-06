Рязанцам рассказали, что делать, если увидели в городе птенца ушастой совы

По данным орнитологов, участились случаи появления слетков ушастых сов этой зимой в Рязани.

Рязанцам рассказали, что делать, если увидели в городе птенца ушастой совы. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Иду лесом, несу дичь».

По данным орнитологов, участились случаи появления слетков ушастых сов этой зимой в Рязани.

Отмечается, что птенцы не выпадают из гнезд, а покидают их самостоятельно для познания мира.

«Если слеток сидит на земле, его нужно отнести в кусты. Если его обижают вороны или собаки, то посадить в коробку и передать орнитологу, в МЧС, на станцию юннатов или на кафедру биологии в РГУ», — написал автор.