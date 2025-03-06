Рязанца отправят в колонию за жестокое избиение знакомого

24-летний осужденный был в гостях у своего знакомого в селе Дядьково. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого фигурант несколько раз ударил потерпевшего и нанес ему тяжкие телесные повреждения.

Рязанца отправят в колонию за жестокое избиение знакомого. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2024 года 24-летний осужденный был в гостях у своего знакомого в селе Дядьково. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого фигурант несколько раз ударил потерпевшего и нанес ему тяжкие телесные повреждения.

В отношении напавшего возбудили уголовное дело. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Суд назначил рязанцу наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.