Россиянок предупредили о новом виде мошенничества через «Госуслуги» перед 8 марта
Аферисты звонят женщинам и сообщают о заказанной для них доставке цветов, получая под этим предлогом информацию для взлома аккаунта на «Госуслугах».
Россиянок предупредили о новом виде мошенничества через «Госуслуги» перед 8 марта. Об этом пишет «Shot проверка».
Аферисты звонят женщинам и сообщают о заказанной для них доставке цветов, получая под этим предлогом информацию для взлома аккаунта на «Госуслугах».
После озвучивания кода из СМС звонок сбрасывается.