Россиянам предрекли резкий рост зарплат к 2030 году

По мнению экономиста, этому поспособствует ряд факторов, включая высокую инфляцию и повышение ежемесячных окладов в бюджетной сфере.

Россиянам предрекли резкий рост зарплат к 2030 году. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на экономиста Игоря Балынина.

По его словам, одна из главных причин — высокие темпы роста потребительских цен в стране. Отечественным работодателем придется учитывать этот фактор при индексации окладов сотрудников. Также может повлиять ускоренный рост МРОТ до 35 тысяч рублей.

В качестве других факторов эксперт привел нехватку высококвалифицированных кадров в различных отраслях промышленности. Такая же проблема коснется компаний из IT-сектора. Все это в итоге будет стимулировать среднюю зарплату в России вверх.