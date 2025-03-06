Российские яйца оказались самыми доступными в странах «Большой двадцатки»

Строчку с самым дорогим продуктом заняли США.

Российские яйца оказались самыми доступными в странах «Большой двадцатки». Об этом пишет «Газета.ру».

Средняя стоимость десятка, по данным аналитиков, составляет 115 рублей в нашей стране. Немного дороже в Индии и Индонезии — 120 и 123 руб. В пятерку также вошли Бразилия (144 рубля) и Турция (147 рублей).

Дороже всего яйца продают в Америке. Розничные цены достигли 371 рубля. К этому привел птичий грипп.

Жители Канады, ЮАР, Аргентины, Италии, Германии, Японии и Франции должны будут отдать за десяток яиц от 200 до 300 рублей.