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РЦК организовал экскурсию на предприятие «Тепловодохран»

Рабочая группа Рязанского завода металлокерамических приборов посетила модельное предприятие федерального проекта «Производительность труда» НПП «Тепловодохран», которое внедряет бережливое производство с 2020 года. Экскурсию организовали эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса.

«Тепловодохран» производит приборы учета энергоресурсов под брендом «Пульсар». За время внедрения «бережливых» инструментов производительность труда на эталонном участке выросла в два раза: незавершенное производство сократилось на 97%, а время протекания процесса ― на 82%.

Сегодня «Тепловодохран» в смену собирает 3200 приборов, что выше исходного значения на старте проекта в четыре раза. Статус «образцового» или модельного предприятия «Тепловодохран» получил в 2025 году. Компания продолжает сотрудничество с РЦК и делится своим опытом с другими компаниями.

РЗМКП более 60 лет производит герметизированные магнитоуправляемые контакты (герконы) и активно наращивает мощности. В январе компания присоединилась к федпроекту «Производительность труда», входящему в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

Экскурсия на модельное предприятие дает сотрудникам РЗМКП возможность увидеть, как работают «бережливые» инструменты в условиях реального производства, а также обменяться опытом с коллегами, получить консультации по практикам эффективного управления, мотивации персонала.

Отмечается, что образцовыми предприятиями для изучения опыта реализации федпроекта «Производительность труда» в Рязанской области являются также МГК «Световые технологии», «Фибратек» и ТТМ Центр.